بعد اصطدامه بسيارة نقل ومصرع 4.. التحفظ على قائد أتوبيس الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الاثنين، التحفظ على قائد أتوبيس يُدعى "سعد.ح.ع" 57 سنة؛ على خلفية تورطه في الحادث الذي وقع أمس الأحد، وراح ضحيته 4 وأصيب 20 آخرين، هو بينهم، إثر تصادم بين الأتوبيس وسيارة نقل على طريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رُكاب وسيارة نقل على طريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد.

ونقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تبين حاجة 5 حالات للتحويل إلى مستشفى "الأحرار" التعليمي، ودخول اثنين منهم عمليات "عظام، وجرى التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.​