ترامب: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل 100%

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ إسرائيل تحظى بدعم واشنطن الكامل بعدما قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيليّة قطاع غزة. وكتب ترامب على تويتر "مرّةً جديدة، تُواجه إسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخيّة القاتلة من جانب حركتَي حماس والجهاد الإسلامي . نحن ندعم إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها". الإسلامي . نحن ندعم إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها". وأضاف "لشعب غزّة - هذه الأعمال الإرهابيّة ضدّ إسرائيل لن تجلب لكُم شيئاً سوى مزيد من البؤس. أنهوا العنف واعملوا من أجل السّلام - هذا يمكن أن يحدث!". وارتفع عدد القتلى جرّاء التّصعيد العنيف بين إسرائيل وقطاع غزّة منذ السبت، إلى 23 فلسطينيّاً بينهم نشطاء ينتمون إلى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي، وأربعة في الجانب الإسرائيلي، وسط مخاوف من تطوّر الأحداث إلى حرب جديدة بين الطرفين.

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