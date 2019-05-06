اليوم.. إعلان ملامح المرحلة الانتقالية في السودان



قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه سينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد اليوم الاثنين. Advertisements وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن المجلس العسكري الحاكم يتفق مع بعض النقاط في وثيقة دستورية قدمها تحالف المعارضة الأسبوع الماضي لكنه يختلف مع بعضها المجلس العسكري الحاكم يتفق مع بعض النقاط في وثيقة دستورية قدمها تحالف المعارضة الأسبوع الماضي لكنه يختلف مع بعضهاالآخر. وتابع الكباشي: "هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الغد لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير". وقال الكباشي إن الوثيقة التي قدمتها المعارضة "جيدة" وإن المفاوضات ستستمر.

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