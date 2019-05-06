مصادر لـ«الاتحاد»: «العسكري» يقبل بالوساطة والأزمة تتجه للحل

أسماء الحسيني (القاهرة)

تصاعدت التباينات بشكل خطير في الساعات الأخيرة بين أطراف «قوى الحرية والتغيير» التي تعبر عن الحراك الشعبي وتتفاوض باسم الشارع مع المجلس العسكري في السودان، حيث صدرت مواقف متضاربة واتهامات متبادلة بين بعض الأحزاب والكيانات المكونة له، فيما حذرت بعض القيادات والخبراء من مغبة هذا التصعيد غير المسبوق على وحدة الكيان، ودعوا إلى ضرورة العمل من أجل توحيد الموقف التفاوضي. جاء ذلك فيما قالت مصادر من المجلس العسكري أمس، إن المجلس قبل بما جاء في مقترح الوساطة التي يقودها رجل الأعمال أسامة داؤود مع آخرين، وأنه لن يمانع في تشكيل مجلس سيادة من أغلبية مدنية على أن يكون رئيسه من العسكريين وفي الوقت ذاته أبلغت مصادر من قوى الحرية والتغيير «الاتحاد» بأنهم يطالبون برئيس مدني أو رئاسة دورية بينهم والعسكريين على أن يكون أول رئيس للمجلس من المدنيين.

وقال المجلس العسكري الانتقالي، أمس، إنه سينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد اليوم، الاثنين. وقال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحفي، إن المجلس العسكري الحاكم يتفق مع بعض النقاط في وثيقة دستورية قدمها تحالف المعارضة الأسبوع الماضي، لكنه يختلف مع بعضها الآخر. وتابع الكباشي قائلاً: «هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها، وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الاثنين لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير وثيقتها». وقال الكباشي: إن الوثيقة التي قدمتها المعارضة «جيدة»، وإن المفاوضات ستستمر.

وكان الحزب الشيوعي السوداني قد أعلن، مساء أمس الأول، رفضه مقترحاً دفعت به لجنة وساطة من شخصيات محايدة لتقريب وجهات النظر بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بشأن تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي، وتمسك بأن يكون مجلس السيادة مدنياً بالكامل، في حين أعلن الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة السوداني، أنه لا يعترف بالوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري، وأنه لم يتم استشارة حزب الأمة بشأنها. فيما أعلن، عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، بأن قوى الحرية والتغيير قبلت مقترح الوساطة، في حين أعلن تجمع المهنيين رفضه لمقترح لجنة الوساطة، ودعا للاستعداد لكافة الاحتمالات.

وقال إنه لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل عسكري محدود، ودعا شركاءه في قوى الحرية والتغيير إلى تجنب المزايدات، وما وصفه بزعزعة صف الثورة السودانية.

وقد عززت هذه التصريحات وغيرها الشائعات بوجود خلافات عميقة بين الفصائل المكونة لقوى الحرية والتغيير.

وقال القيادي في «حزب الأمة» الصديق الصادق المهدي لـ«الاتحاد»: إن حزب الأمة قبل مقترح لجنة الوساطة كونه الأكثر معقولية، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية تم تقديمها للمجلس العسكري في عجالة من قبل قوى الحرية والتغيير، وأن هناك اعتراضات كثيرة عليها من قبل حزب الأمة ولجنة الوساطة والقانونيين وآخرين، كما أن بها نواقص كثيرة، وكان من المفترض أن يوسعوا التشاور بشأنها، للوصول إلى موقف موحد.

وحول ما إذا كانت هناك تباينات واسعة بين أطراف الحرية والتغيير يمكن أن تؤدى لانقسامات، أكد المهدي أنه ليست هناك فرصة لانقسامات، لكنه أكد أن الوضع يحتاج إلى وثيقة جديدة تتضمن مقترح لجنة الوساطة بشأن مجلس للأمن والدفاع القومي، مشيراً إلى أن الحزب الشيوعي أعلن موقفه من هذا الأمر منفرداً. ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك تحالفات جديدة تتشكل في إطار المعارضة السودانية، أكد صديق المهدي أن هذه القضايا الخلافية والمشكلات بين أطراف الحرية والتغيير سيتم حلها وتتوحد الأطراف.

من جانبه، يرى الناشط والكاتب الصحفي، مصطفى سري، أن على قيادة قوى الحرية والتغيير التوجه إلى ساحة الاعتصام والجلوس مع الجماهير من جديد، ومناقشة الموقف التفاوضي، وإطلاعهم على الوثيقة الدستورية التي تم تقديمها للمجلس العسكري، ومقترحات الوساطة والاستماع لرأي الشباب، حتى لا ندخل في جدل البيانات والبيانات المضادة.

وتساءل سري: «لماذا التنصل من وثيقة الإعلان الدستوري مع الإقرار بنواقصها، بعد أسبوع وقبل رد المجلس العسكري عليها، هل بدأ تشكيل تحالفات جديدة بين المجلس العسكري مع بعض القوى السياسية من قوى الحرية والتغيير؟».

من جانبه، يقول محمد سيد أحمد سر الختم، رئيس القطاع السياسي في الحزب الاتحادي والقيادي في قوى التغيير لـ«الاتحاد»، إن «هذه الثورة هي ثورة الشعب السوداني بجميع أبنائه وأطيافه ما عدا أذناب النظام السابق، وقوى الحرية والتغيير هي تحالف عريض يضم الأحزاب العريقة في السودان، الأمة والاتحادي بكل أحزابهم، كما يضم الأحزاب الحديثة والنقابات وممثلي المجتمع المدني والناشطين والحركات المسلحة وغيرها، وكل هذه المكونات لا يمكن أن تكون على قلب رجل واحد، لكنها قادرة على التنسيق والعمل معاً وحل مشكلاتها، ومرجعيتها في ذلك ميثاق الحرية والتغيير، والمطالب التي خرج الشعب من أجل تحقيقها»، مؤكداً قدرة هذه الأطراف على حسم تناقضاتها، والمضي قدماً في التفاوض مع المجلس العسكري.