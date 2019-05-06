«ذا فيدراليست»: أموال قطر للدفاع عن سجل «الإخوان» الأسود في أميركا

دينا محمود (لندن)

اتهمت مجلة «ذا فيدراليست» الأميركية النظام القطري بإغراق الأوساط السياسية والأكاديمية والإعلامية في الولايات المتحدة بالأموال للتأثير على تحليلاتها وتغطياتها الخبرية للأحداث الجارية، مُشيرةً إلى أن ذلك اتضح بشكلٍ خاصٍ في تناول صحيفة مثل «نيويورك تايمز» للأنباء التي أفادت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث حالياً اتخاذ قرارٍ بوضع جماعة «الإخوان» على قائمتها للتنظيمات الإرهابية.

وفي مقالٍ شديد اللهجة للكاتب دافيد هارساني، قالت المجلة إنه بات من الصعوبة بمكان التفرقة بين ما تنشره هذه الصحيفة وما تبثه قناة «الجزيرة» المملوكة لـ«نظام الحمدين»، والموصومة بالتضليل ونشر الأكاذيب وإفساح شاشاتها لدعاة العنف والتطرف وللمحرضين على الكراهية كذلك.

وعزا هارساني ذلك إلى الأموال القطرية التي «تُغرِقُ المحطات التلفزيونية الإخبارية في الولايات المتحدة.. ومراكز الأبحاث، وكذلك (كُتّاب) افتتاحيات الصحف»، مؤكداً أنه يتم استخدام الخبراء والمحللين «المزعومين» العاملين لحساب قطر ونظامها الحاكم في أميركا، للعمل نيابةً عن جماعة «الإخوان» الإرهابية وعن إيران في الوقت نفسه، بهدف تجنيب هاتين الجهتين الانتقادات والمشكلات والمواقف الصعبة على الساحة الأميركية.

وقال الكاتب في مقاله، إن ذلك يُضاف إلى الموقف المتحيز الذي تتخذه غالبية وسائل الإعلام الكبرى العاملة في الولايات المتحدة ضد السياسات التي تتخذها إدارة ترامب، مُشيراً إلى أن صحيفةً مثل «نيويورك تايمز» لم تكن بحاجةٍ إلى الكثير من «التحفيز» والتحريض لتقديم تغطياتٍ مُحابيةٍ لقطر و«الإخوان» و«نظام الملالي» المُهيمن على الحكم في طهران.

وضرب الرجل مثالاً بالتقرير المطول الذي نشرته الصحيفة الأميركية قبل أيامٍ قليلةٍ، وكشفت من خلاله النقاب عن توجه البيت الأبيض لإعلان «الإخوان» تنظيماً إرهابياً على نحوٍ رسميٍ، قائلاً بتهكمٍ إنه «كان من الصعب على المرء أن يمنع نفسه من الضحك وهو يطالع تغطية نيويورك تايمز في هذا الشأن.. والتي بدأت بوصف تلك الجماعة (الإرهابية) بأنها حركةٌ سياسيةٌ إسلاميةٌ شهيرةٌ ونافذةٌ، لديها ملايين من الأعضاء في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط».

واستنكر المحلل استخدام الصحيفة هذه التوصيفات المُضللة للحديث عن تنظيمٍ إرهابيٍ مثل «الإخوان»، مُشيراً إلى أن هذه المفردات تجعلنا كما لو كنا نتحدث عن «نادٍ اجتماعيٍ عالميٍ، يختلف فيه الناس ويتشاجرون بشأن الأفكار».

وقال الكاتب في مقاله إنه لا يوجد شك في أن هناك شبكةً عميقةً من الجمعيات «الخيرية» والأحزاب السياسية المرتبطة بـ«الإخوان» التي تُشكل «بنيةً تحتيةً تستهدف مناصرة قضايا متطرفة»، مُضيفاً أنه يمكن للمرء «ما لم يكن صحفياً في (نيويورك تايمز)، أن يصف الأفكار التي تتبناها (الإخوان) بالعقائدية الجامدة المناصرة للحكم الديني والعنيفة كذلك».

وأضاف أن التاريخ «الشهير» لهذا التنظيم المتطرف -الذي يشكل حليفاً لـ«نظام الحمدين»- يتمثل في كونه «تهديداً طويل الأمد للإصلاحيين المسلمين.. في منطقة الشرق الأوسط»، خاصةً أن أعضاءه وأنصاره يدافعون عن شن الهجمات الإرهابية التي توقع ضحايا بين المدنيين وعن اللجوء إلى «أسلوب الاغتيالات السياسية، وتنفيذ عمليات القتل الجماعي ضد الأقليات»، وهي كلها بنودٌ تندرج على «قائمة الأنشطة المميتة التي تنخرط فيها التنظيمات المتشددة».

وشدد المقال على أن وسائل الإعلام الأميركية المنحازة لقطر مثل «نيويورك تايمز»، لا تقدم لجمهورها هذه المعلومات، ولا تخبرهم بأن جماعة «الإخوان» الإرهابية أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في ظهور حركات التطرف الديني في العصر الحديث «عبر تقويض الحكومات التي تبنت نهجاً قومياً عربياً في البداية، قبل أن تنتقل لتحقيق أهداف أوسع نطاقاً».

وأشار المقال إلى أن من يُطالع تغطيات هذه الوسائل لن يعلم -مثلاً- أن جماعة «الإخوان» كانت من بين العوامل التي حفزت على إنشاء تنظيم «القاعدة» الإرهابي، ولن يُخبَر بأن سيد قطب، وهو المؤسس الفكري للجماعة الإرهابية، كان مصدر إلهامٍ لمؤسس «القاعدة» أسامة بن لادن.

كما أكد دافيد هارساني أن متابعة آراء الخبراء والمحللين الأميركيين -الذين يرتبطون بعلاقاتٍ سريةٍ مع النظام القطري- لن تتيح الفرصة للجمهور في الولايات المتحدة لأن يتذكر أن إدارة الرئيس جورج بوش الابن قررت في عام 2001 وضع مؤسسة «الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية» التابعة لـ«الإخوان» على قائمة التنظيمات الإرهابية الدولية، وأن العاملين في هذه المنظمة المشبوهة أُدينوا فيما بعد بنقل ملايين من الدولارات إلى مجموعاتٍ إرهابية.

وأشار إلى أن هذه الواقعة تعني أن السلطات الأميركية سبق أن اعتبرت «فرعاً تابعاً للإخوان (ومرتبطاً بالتبعية بالدوحة) كياناً إرهابياً».

ولم يغفل الكاتب الإشارة في الوقت نفسه إلى أن «حركة حماس الفلسطينية، وهي أحد أكثر فروع الإخوان نجاحاً، صُنِّفَتْ جماعةً إرهابيةً كذلك من جانب وزارة الخارجية الأميركية في عام 1997»، وهي الحركة التي ما تزال تسيطر حتى الآن على قطاع غزة بدعمٍ ماليٍ هائلٍ من نظام تميم، وتعرقل كل المحاولات الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وعاد هارساني للتركيز على الأكاذيب التي سعت «نيويورك تايمز» لترويجها بشأن «الإخوان» خدمةً لمصالح النظام القطري، قائلاً إن الصحيفة أشارت مؤخراً إلى أن هناك جمعياتٍ إنسانيةً أميركيةً ذات صلة بهذا التنظيم المتطرف، تشعر بالقلق من أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يسعى لتعزيز سلطاته وصلاحياته، دون أن تأتي على ذكر كيف كان الرئيس المُطاح به محمد مرسي «كارثةً بالنسبة لمصر ولمنطقة الشرق الأوسط وللحرية».

وفي إشارةٍ إلى تسخير الدوحة أموالها ووسائل الإعلام المنحازة لها في أميركا للدفاع عن حلفاء «نظام الحمدين» ومن بينهم إيران، أبرز الكاتب ما وصفه بمفارقةٍ مثيرةٍ للسخرية تتمثل في زعم «نيويورك تايمز» أن قرار إدارة ترامب مؤخراً تصنيف قوات الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابيةً أثار «انزعاجاً في أوساطٍ عسكريةٍ واستخباراتيةٍ ودبلوماسيةٍ أميركية».