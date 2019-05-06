أكبر الباكر عن المصريين: لن نعطي تأشيرات لـ«أعدائنا»

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أعلن أكبر الباكر، أمين عام المجلس الوطني للسياحة في الدوحة، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن بلاده لن تعطي تأشيرات «فيزا للأعداء»، في إشارة منه للمصريين. وجاء تصريح الباكر رداً على سؤال حول وضع منح تأشيرات للمصريين خلال موسم مهرجان الصيف في قطر 2019، في مؤتمر صحفي للمجلس الوطني للسياحة بالدوحة.

ووفقاً لموقع «سي إن إن» الأميركي، فإن نص السؤال هو «هل ستفتح التأشيرات للسياح المصريين الراغبين بالقدوم، لأن منحهم تأشيرات سياحية كان صعباً في الماضي؟»، ليجيب الباكر «التأشيرات لن تكون مفتوحة لأعدائنا، ستكون لأصدقائنا»، مضيفاً «هل التأشيرات مفتوحة لنا للذهاب هناك إلى مصر، لا، وعليه لماذا ينبغي علينا فتح التأشيرات لهم؟ عندما تفتح ذراعيك لقطر، فإن قطر ستفتح ذراعها بصورة أوسع لك.. إذا كنت خصماً لقطر فإننا سنتعامل معك بالصورة ذاتها، الأمر بسيط للغاية».

من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، أن تصريحات الباكر تكشف عن «حجم عداء النظام القطري لكل ما هو عربي». وكتب بكري في تغريدة له على حسابه في «تويتر»: «نختلف مع النظام القطري، لكننا لا نختلف مع الشعب القطري الشقيق». وأضاف «نحن لا نهتم كثيراً بأقوالكم وتآمركم علينا، فنحن كفيلون بالرد، وكلامك هذا يكشف صهيونيتك وعداءك لكل ما هو عروبي».

يذكر أن الباكر قد أثار الجدل وتعرض لانتقادات دولية ضخمة، حيث سبق أن أدلى بتصريح، في يونيو 2018، أن الشركة القطرية لا يصلح لإدارتها سوى الرجال، قائلاً: «بالطبع يجب أن يقود الشركة رجل، لأن منصب الإدارة شديد التحديات»، قبل أن يسارع بتقديم الاعتذار.

وقبل ذلك بعام، اعتذر صراحةً أيضاً عن وصفه لمضيفات الطائرات الأميركيات بأنهن «جدات»، وأن متوسط العمر في طاقم شركته 26 عاماً، والتي اعتبرت تصريحات مسيئة من حيث التمييز على أساس الجنس والفئة العمرية.