قبرص: التنقيب التركي شرق المتوسط خرق للقوانين الدولية

دينا مصطفى، وكالات (أبوظبي، واشنطن)

نددت قبرص أمس بمحاولة تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه شرق المتوسط التي تتمتع فيها الجزيرة بحقوق اقتصادية حصرية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادتها، بموجب القانون الدولي. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية القبرصية تأكيدها أن الإعلان التركي أظهر النوايا الحقيقية في تقويض الجهود الرامية إلى استئناف المحادثات الرامية إلى إعادة توحيد الجزيرة. وأضاف أن قبرص (عضو الاتحاد الأوروبي) ستتخذ جميع التدابير اللازمة للتعامل مع الوضع.

كما أوردت الصحيفة رد الفعل الأوروبي على الانتهاكات التركية، حيث أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني عن قلقها الشديد بشأن نية تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وأكدت أن الاتحاد يدعو تركيا بشكل عاجل إلى التحلي بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص والامتناع عن أي عمل غير قانوني سيرد عليه الاتحاد بشكل مناسب في تضامن تام مع قبرص. فيما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده تعتزم البدء في أنشطة حفر التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط وبحر إيجه بحلول شهر سبتمبر.

وإذ أصدرت مصر بياناً شديد اللهجة أكدت فيه أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن النوايا التركية، حذرت وزارة الخارجية من انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه. واعتبر الخبير محمد عبدالقادر رئيس مجلة «مختارات تركية» أن التصرفات التركية في اتجاهها إلى التصعيد، مؤكداً أنها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الانتهاكات التي لم تشهدها منطقة شرق المتوسط من قبل.

وقال عبد القادر في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن تركيا أطلقت شرارة عسكرة الصراع الاقتصادي الذي قد تتحمل فاتورته جميع دول المنطقة. وأوضح أن السلوك التركي هو سلوك اعتادت عليه تركيا خلال السنوات الأخيرة، حيث إنها لم تنسجم مع التوافقات والاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين مجموعة دول شرق المتوسط، حيث تبنت وجهة نظر لن تحقق مكسباً للجميع، ولكنها تحقق مكسباً لتركيا فقط حتى لو كان ذلك على حساب بقية الدول. وأضاف أن السلوك التركي هو سلوك تقليدي اتبعته تركيا أكثر من مرة، حيث منعت السلطات في فبراير 2018 إحدى السفن التابعة لشركة إيجي الإيطالية من التنقيب قبالة السواحل القبرصية. والآن تعلن تركيا أنها بصدد التنقيب في مناطق تدخل في المجال البحري لقبرص، حيث ستنقب عن الغاز في مناطق غرب ساحل قبرص على ساحل البحر المتوسط، وهذه مؤشرات تؤكد أن السلطات التركية في طريقها للتصعيد في هذا الملف لأنها ترى أنها قد تتضرر من التوافقات التي حدثت نتيجة لسلوكها الانفرادي، ما سيؤدى إلى توترات غير مسبوقة في علاقات تركيا الخارجية.

واعتبر أن البيان المصري هو الأكثر حدة والأشد تنديداً في الأسلوب وربما يتبعه بيان الاتحاد الأوروبي الذي لديه مصلحة خاصة في إتمام عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط ليس بسبب أن أغلب شركات التنقيب تتبع أساساً دول الاتحاد الأوروبي، ولكن لأن الدول الأوروبية تريد استيراد غاز نظيف قريب من شواطئها، وقريب من حدودها، فضلاً عما يوفره هذا من بدائل للغاز الروسي، وجميعها مصالح لدول الاتحاد، ما يعد اتفاقاً في المواقف بين دول شرق المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي ضد الموقف التركي والتصرفات التي لا تأتي في إطار تقاسم الثروة أو البحث عن الغاز، ولكنها ترتبط ربما بمناوشات عسكرية من خلال الإعلان أن هذه العمليات ستتبعها مناورات عسكرية في مناطق قريبة.

واستنكر عبدالقادر إعلان تركيا أن سفينة «الفاتح» التي ستقوم بعمليات التنقيب سترافقها ثلاث سفن لوجستية، ما يعني أنها سفن عسكرية، والمقصود هنا بالطبع عسكرة الصراع الاقتصادي وتحويله من صراع على خطوط العرض والطول في البحر المتوسط، إلى صراع عسكري ربما تطلق شرارته تركيا وتحمل أغلب دول المنطقة فاتورة هذه التصرفات. وقال إن التصرفات التركية تنتهك القوانين الدولية والمياه الإقليمية لدولة من المفترض أنها جارة، ولكنها لا تعترف بدولة قبرص، ومن ثم تستخدم هذا كمسوغ للتدخل في مياهها الإقليمية، وبالطبع فالمجتمع الدولي غير ملزم بالرؤية التركية، فأغلب دول العالم تعترف بقبرص، بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بأكملها وقبرص عضو في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم يضع هذا تركيا تحت طائلة خرق القانون الدولي وانتهاك الاتفاقيات الدولية لدول شرق المتوسط، ومن ثم قد يستدعي هذا وجود عقوبات من الأمم المتحدة، وربما الاتحاد الأوروبي، والتعامل مع تركيا على أساس أنها دولة تثير المشاكل مع جيرانها في البحر المتوسط، خاصة أنه واضح الآن أن أغلب دول هذه المنطقة تتبنى الرؤية نفسها الملتزمة بالقوانين الدولية والمغايرة للرؤية التركية التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، وتستخدم قدراتها لعسكرة صراع ربما يشكل تهديداً كبيراً للعديد من دول العالم في هذه المنطقة.

ورجح أن هذا الملف سيشهد تصعيداً ربما غير مسبوق من الجانب التركي، وأن الحل الوحيد لعدم تصعيد هذا الملف هو في تغيير الحياة السياسية التركية بما يعيد صياغة المعادلة القائمة، ومن دون ذلك على الأرجح أن تشهد هذه المنطقة توترات غير مسبوقة لم تعتد هذه المشاكل في تاريخها.