بعد نجاحه في إقناع المتعاقدين.. أمزازي ينسق مع الدكالي ويدعو طلبة الطب إلى استئناف الدراسة

بعد مرور ستة أسابيع، منذ انطلاق مقاطعة طلبة الطب والصيدلة، الدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الاستشفائية، وإعلان مقاطعة الامتحانات، قبل أسبوع، دعا كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وأنس الدكالي، وزير الصحة، اليوم الأحد، إلى ضرورة استئناف الدراسة بكليات الطب والصيدلة، وكليتي طب الأسنان، ابتداء من يوم غد الإثنين.

وأكدت الوزارتان الوصيتان، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن البلاغ المشترك بينهما الصادر، في 17 أبريل المنصرم، يستجيب لجميع المطالب المعبر عنها، من طرف كلية الطب والصيدلة، وطب الأسنان، كما أنه يجدد دعوة الطلاب، بحسب المصدر ذاته، من أجل الرجوع إلى فصولهم، وإتمام سنتهم الدراسية الحالية، خدمة لمسارهم الجامعي.

وذكر البلاغ، أن الوزارتين المجتمعين في اللقاء الذي دعا إليه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بتنسيق مع وزير الصحة، أنس الدكالي، خلص إلى وضع برنامج زمني خاص باستئناف الدراسة، وإجراء الامتحانات العادية والاستدراكية، بالكليات المذكورة، بالإضافة إلى تحديد تواريخ الأخيرة، يوم غد الإثنين، واستخدام مختلف الوسائل المتاحة لإخبار الطلبة بها.

وكانت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، قالت في وقت سابق، بعد حوارها مع أمزازي والدكالي، إنها فوجئت بإصدار بلاغ مشترك لوزارتيهما، “يضرب عرض الحائط ما تم الاتفاق عليه”، ويبين، بحسب بلاغ للتنسيقية توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “عدم جدية الوزارتين في معالجة الأزمة، والاحتقان الذي تعيشه كليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان”، في الوقت الذي تعلن فيه الوزارتين أنه يستجيب لجميع مطالبهم.