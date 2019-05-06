بعد وصوله لأول مرة لنهائي كأس “الكاف”..مدرب بركان يرفع التحدي: هدفنا اللقب

بعد تأهل نهضة بركان، مساء اليوم الأحد، رسمياً للمشاركة للمرة الأولى بنهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ليلاقي الزمالك المصري في قمة عربية خالصة، رفع منير الجعواني، مدرب المجموعة التحدي، ليشدد بأن اللقب هو هدفه.

الجعواني أوضح في تصريحات إعلامية للصحافة الحاضرة بالملعب البلدي لبركان، بأن مواجهة الصفاقسي التونسي لم تكن بالسهلة، خصوصاً وأن مباراة الذهاب انتهت بتقدم للخصم بثنائية نظيفة، معتبراً بأن سيناريو اليوم كان الأفضل بلنسبة له وللاعبيه.

وعن لقب كأس الكنفدرالية، أضاف المتحدث ذاته: ” اليوم علينا أن نرفع رأسنا عالياً، لنضع اللقب بين أعيننا، وهذا ما نطمح إليه وسنشتغل على تحقيقه طيلة المدة المقبلة”.

في حين، لم يخفي الجعواني تخوفه الكبير من إياب دور النصف النهائي أمام الصفقاقسي، إذ قال بأن ورغم ثقته الكبيرة في اللاعبين، كان دائماً يفكر في مواجهة اليوم ولديه قلق كبير من الخصم التونسي الذي يعد واحداً من كبار القارة السمراء والكرة التونسية.