شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى حادث طائرة الركاب الروسية إلى 41 شخصا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:58 صباحًا, 6 مايو 2019 م المناطق - وكالات لقى 41 شخصًا مصرعهم إثر حادث احتراق طائرة ركاب روسية في مطار شيريميتوفا في موسكو.

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو، بأنه أثناء هبوط طائرة الركاب”ايرفلوت ” والمتجهة من موسكو إلى مورمانسك اشتعلت النيران في الطائرة وكان على متنها 78 شخصًا بما في ذلك أفراد الطاقم

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