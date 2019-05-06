الخارجية الأمريكية: خطوات تركيا لبدء عملية حفر بمنطقة بحرية غرب قبرص "استفزازية للغاية"

أعربت الخارجية الأمريكية، الأحد، عن قلقها البالغ، نتيجة إعلان تركيا نواياها في بدء عمليات الحفر في منطقة بحرية غرب قبرص.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن خطوات تركيا لبدء عملية الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص تعد "استفزازية للغاية".



وأكدت أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة، مطالبة السلطات التركية بالوقف الفوري لهذه العمليات، كما دعت جميع الأطراف للتحلي بضبط النفس.

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وكانت الخارجية المصرية حذرت تركيا، السبت، من اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب فيما يتعلق بأنشطة حفر أعلنتها في منطقة بحرية غرب قبرص.



وقالت، في بيان، إن إقدام تركيا على أي خطوة دون الاتفاق مع دول الجوار في منطقة شرق المتوسط قد يكون له أثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة ضرورة التزام كافة دول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

من جانبها، أعربت فيديريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن "قلقها البالغ"، حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب في المنطقة.