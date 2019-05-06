بالصور.. ضبط خلية تخطط لأعمال تخريبية بالأسلحة والمتفجرات في الخرطوم

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضبط أسلحة ومتفجرات بالخرطوم
نجحت قوات الدعم السريع في إحباط محاولة تخريبية تستهدف أمن واستقرار السودان، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية وعبوات وأحزمة ناسفة.
وكشف الإعلام الإلكتروني لقوات الدعم السريع، في بيان عبر حسابه، أنه تم ضبط بطاقات وأختام وملابس عسكرية داخل منزل بحي الطائف شرق الخرطوم، بجانب سيارات، وألقت القوات القبض على عدد من المتهمين بموقع الحدث.
وأضاف البيان أن استخبارات الدعم السريع كانت قد رصدت معلومات عن نشاط غريب لأشخاص بأحد المنازل بحي الطائف، حيث جرى تحديد المنزل وبعد التأكد منه باحترافية عالية حددت القوة ساعة الصفر وداهمت المنزل ونجحت في السيطرت على المتهمين وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.
وكشفت المعلومات أنهم كانوا بصدد تنفيذ مخطط إجرامي من شأنه زعزعت أمن البلاد واستقرارها في هذا الظرف الحرج.
وأكد قائد فريق المداهمة جاهزية قوات الدعم السريع للقضاء على كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة السودان، بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى، مشيراً إلى أن هذه العملية النوعية نفذتها قوة خاصة من الدعم السريع.
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