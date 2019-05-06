ماكرون: ندعم جهود مصر والأمم المتحدة لوقف العنف في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم فرنسا للجهود التي تبذلها مصر والأمم المتحدة لوقف التصعيد في غزة.
وشدد ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على ضرورة توقف العنف الذي أدى إلى مقتل 23 فلسطينيا و4 إسرائيليين حتى الآن.
وكتب ماكرون قائلا "فرنسا تدعم وساطة الأمم المتحدة ومصر، وأؤكد شرعية تطلعات الشعب الفلسطيني".
تزايدت في الساعة الأخيرة احتمالات إمكانية نجاح الجهود المصرية-الأممية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، لتهدئة محتملة في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.
وأدلى مسؤولون في الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة بتصريحات علنية عن احتمال التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد، يكلل الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدى اليومين الماضيين.
في المقابل، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية شريط فيديو لشاحنات ضخمة تقل تعزيزات ضخمة تشمل دبابات ومدفعية إلى حدود قطاع غزة.
لكن الإذاعة الإسرائيلية قالت إن ثمة مؤشرات على تقدم في نجاح الجهود المصرية لإبرام اتفاق تهدئة جديد، وأن الساعات القليلة المقبلة تبدو حاسمة لنجاح هذه الجهود.
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