الصين تكشف عن موقفها في قصية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) أن موقف الصين ثابت حيال الصراع الفلسطينى الإسرائيلى الذى يشهد تصاعدا فى قطاع غزة هذه الفترة، حيث تدعو بكين إلى الالتزام بحل الدولتين واستئناف محادثات السلام بين الجانبين فى أقرب وقت ممكن.

وأضافت الشبكة الإخبارية التابعة للدولة - فى تقرير الأحد - أنه خلال الاجتماع بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية الذى عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى الآونة الأخيرة، أكدت الصين مجددا ضرورة الالتزام بحل الدولتين، وحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى من جذوره، مع وجوب أن يدفع المجتمع الدولى تسوية القضية الفلسطينية على أساس مباديء "مبادرة السلام العربية" و"الأرض مقابل السلام" وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل إنجاز تأسيس الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة، وضرورة أن تتناسب أى مبادرة جديدة مع هذه المعايير الدولية الأساسية.

كما دعا الجانب الصينى المجتمع الدولى إلى الحفاظ على الوحدة والدفع لاستئناف محادثات السلام بين الجانبين فى أقرب وقت ممكن، مع وقف بناء المستوطنات وتجنب الإجراءات التى قد تؤدى إلى تدهور الوضع أو تقويض الثقة لخلق ظروف لازمة لاستئناف الحوار، مطالبا جميع الأطراف التى لها تأثير مهم على الشرق الأوسط أن تلعب دورا بناء، وأن تتجنب الأفعال الانفرادية المؤدية إلى تصعيد الوضع فى المنطقة، مع استكشاف آليات مبتكرة لتعزيز السلام فى الشرق الأوسط.

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واعتبرت شبكة تليفزيون الصين الدولية أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط تعزز الصراع بين فلسطين وإسرائيل، حيث منذ اندلاع مسيرة العودة الكبرى فى الـ30 من مارس العام الماضي، قام المواطنون الفلسطينيون بتظاهرات فى المناطق التى تجاور إسرائيل فى قطاع غزة بلا انقطاع، ما أدى إلى توتر مستمر فى الأوضاع.

وأوضحت الشبكة أن مسيرة العودة الكبرى التى استمرت أكثر من عام جاءت على خلفية تفاقم الأزمة الإنسانية المحلية، وأصبحت معيشة سكان غزة صعبة للغاية بسبب الحصار القاسى والمستمر لـ 12 عاما من قبل إسرائيل، فيما أسفرت الاشتباكات الناجمة عن المسيرة عن خسائر فادحة بالأرواح فى الجانب الفلسطيني، وفى الوقت نفسه، استمرت جماعات مسلحة فى قطاع غزة مثل حماس بتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، التى شنت غارات جوية مكثفة، ما يجعل الصراع بين الجانبين يتصاعد باستمرار.

وأشارت الشبكة الصينية إلى أن محللين يرون أن تغيير الولايات المتحدة سياستها تجاه الشرق الأوسط عامل مهم فى تصاعد التوتر بين فلسطين وإسرائيل خلال العامين الأخيرين. ففى ديسمبر عام 2017، أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفى مايو عام 2018، قامت الولايات المتحدة بنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذى أثار استياء شديدا لدى الفلسطينيين.