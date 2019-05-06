شكرا لقرائتكم خبر عن بن صالح يدعو لـ«حوار ذكي» لمواجهة تحديات الجزائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الجزائر)

أكد الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، على أن الدولة الجزائرية مصممة لإعطاء الكلمة للشعب، مشيراً إلى أن رئيس الجزائر المنتخب سيكون صاحب صلاحيات كبيرة تجعله قادراً على التغيير.

كما دعا بن صالح الشعب الجزائري في خطاب بث على التلفزيون الرسمي، أمس (الأحد)، الشعب الجزائري للتحلي باليقظة لمواجهة النوايا الخبيثة.

وأضاف أن مكافحة الفساد كانت في صلب المطالب الشعبية، مؤكداً أن المصلحة الوطنية تملي علينا الحفاظ على مؤسسات الدولة.

Advertisements

ودعا الرئيس الجزائري المؤقت، إلى الحوار الذكي والبناء، والتوافق على شروط ملائمة لانتخاب رئيس للبلاد لإرساء الاستقرار السياسي وتحقيق التطلعات والمطالب التي نادى بها الشعب.

يأتي ذلك فيما يواصل الجزائريون التظاهر في الشوارع، مطالبین بتنحي كل رموز نظام الرئیس السابق عبدالعزيز بوتفلیقة، دون استثناء الرئیس الحالي المؤقت بن صالح.

ويأتي ذلك أيضاً في خضم تطور لافت للأحداث في الجزائر، حيث تم أمس السبت توقيف سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق.