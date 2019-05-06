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احتراق طائرة في موسكو ومقتل 41

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جدة - خالد شويل - وكالات (موسكو)

اندلعت النار بطائرة ركاب روسية، أثناء هبوط اضطراري قامت به، أمس (الأحد)، في مطار Sheremetyevo، بموسكو، وهو واحد من 3 مطارات بالعاصمة الروسية، فقضت النار المشتعلة على 41 راكباً، حتى آخر إحصاء معلن، منهم طاقم من 6 أفراد، فيما نالت الجراح والتشوهات من 9 آخرين، على حد ما بثت وكالة Interfax الروسية للأنباء.

وكانت الطائرة، وهي طراز Sukhoi Superjet 100 روسية الصنع، متجهة من موسكو إلى مدينة Murmansk حين اندلعت النار في أحد محركاتها، إلا أن الحريق الذي قد يكون سببه عطلا بنظامها الكهربائي، وبدأ بعد 40 دقيقة من إقلاعها من مطار العاصمة الروسية، انتشر في جزء أكبر منها، وأصبح صعباً السيطرة عليه ومكافحته وهي محلقة في الجو، لذلك عاد بها طيارها إلى المطار الذي أقلع منه، وقام بهبوط اضطراري وهي مشتعلة بالنار.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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