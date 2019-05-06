شكرا لقرائتكم خبر عن ريال الملالي يتهاوى أمام الدولار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أفصحت وسائل إعلام إيرانية أن العملة الوطنية تراجعت بشدة أمام الدولار الأمريكي، واقترب سعر الدولار من عتبة 150 ألف ريال، بعد 48 ساعة من الأنباء التي تحدثت عن نية واشنطن تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات. وذكرت وكالة «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري أمس، أن الدولار تم تداوله في مكاتب الصرافة في البنوك بقيمة 140 ألفا و700 ريال، فيما ذكرت مواقع اقتصادية وحسابات عبر مواقع التواصل أن الدولار بلغ في سوق الصرافة 150 ألف ريال إيراني. وفقدت العملة الإيرانية ثلثي قيمتها خلال العام الماضي لأسباب مختلفة، بما في ذلك انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة جميع العقوبات ضد إيران.

وأحدثت العقوبات اضطرابات في السوق الإيرانية، إذ وصل سعر الدولار في السوق الحرة إلى نحو 190 ألف ريال في شهر أكتوبر الماضي.