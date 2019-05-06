شكرا لقرائتكم خبر عن ريال الملالي يتهاوى أمام الدولار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أفصحت وسائل إعلام إيرانية أن العملة الوطنية تراجعت بشدة أمام الدولار الأمريكي، واقترب سعر الدولار من عتبة 150 ألف ريال، بعد 48 ساعة من الأنباء التي تحدثت عن نية واشنطن تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات. وذكرت وكالة «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري أمس، أن الدولار تم تداوله في مكاتب الصرافة في البنوك بقيمة 140 ألفا و700 ريال، فيما ذكرت مواقع اقتصادية وحسابات عبر مواقع التواصل أن الدولار بلغ في سوق الصرافة 150 ألف ريال إيراني. وفقدت العملة الإيرانية ثلثي قيمتها خلال العام الماضي لأسباب مختلفة، بما في ذلك انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة جميع العقوبات ضد إيران.
وأحدثت العقوبات اضطرابات في السوق الإيرانية، إذ وصل سعر الدولار في السوق الحرة إلى نحو 190 ألف ريال في شهر أكتوبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال الملالي يتهاوى أمام الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.