شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع تستنزف المليشيات.. ومعارك عنيفة في الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

قتل 28 مسلحاً حوثياً بينهم قيادات كبيرة أمس (الأحد) في معارك مع الجيش اليمني الوطني في محافظة الضالع وسط اليمن. وقال مصدر عسكري يمني لـ«الخليج 365» إن معارك عنيفة تشهدها مناطق مريس والحشوة وحجر والأطراف الشمالية الغربية لمنطقة قعطبة في محافظة الضالع أسفرت عن مقتل 28 مسلحاً حوثياً بينهم مسؤول إمداد مليشيا الحوثي في جبهة مريس، إضافة إلى عشرات الجرحى. وأفاد المصدر بأن المليشيات الإرهابية قصفت بشكل عشوائي قرى في منطقة حجر، وأجبرت عشرات العائلات على النزوح من منازلهم، مؤكداً أن تعزيزات كبيرة وصلت لقوات الشرعية من مختلف الألوية بما فيها قوات الحرس الرئاسي إلى محافظة الضالع وبدأت عملياتها من جبال جحاف وقعطبة وسناح وحجر. ولفت المصدر إلى أن الجيش الوطني تمكن من التصدي لمحاولات تسلل عبر سائلة هجار بمنطقة مريس.

في غضون ذلك، كشفت مصادر طبية في مستشفى الثورة بمحافظة إب أمس وصول 10 جثث لمسلحي المليشيات إلى المستشفى، إضافة إلى 30 جريحاً قادمين من جبهة الضالع.

من جهة أخرى، قتل 6 من مسلحي المليشيا الحوثية في مواجهات مع الجيش الوطني أمس في وادي الوجف التابع لمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.