حملة جباية حوثية وخطف للتجار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة

يستقبل اليمنيون في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي رمضان للمرة الخامسة وسط ارتفاع قياسي للأسعار، وموجة نزوح داخلي، وحالات من البؤس والمعاناة، وعدم صرف الرواتب، وانعدام الغاز المنزلي، وغلاء المعيشة، وتدني القوة الشرائية.

وصعدت ميليشيات الحوثي من هجماتها باتجاه محافظة الضالع لقطع خطوط إمداد المحافظات بالسلع الأساسية، في مسعى لتعطيل وصول الغذاء ومفاقمة المأساة الإنسانية.

وأكد تقرير أصدرته اللجنة العليا للإغاثة أن الميليشيات عمدت إلى تفخيخ بعض الطرق الفرعية بالألغام وزرعها بالعبوات الناسفة وتفجير جسور حيوية ومضاعفة نقاط التفتيش، مما أدى إلى مفاقمة معاناة الناس وصعوبة تنقلهم، وإصابة حركة سير شاحنات نقل الغذاء والسلع الأساسية بالشلل.

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ودشن الانقلابيون حملة جبايات واسعة على المحال التجارية والمنشآت الخاصة. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي اختطفت عددا من تجار إب بهدف ابتزازهم ماليا تحت مبررات مختلفة وبقوة السلاح بعد رفضهم تلك الجبايات المالية، وأغلقت الميليشيات محلاتهم بعد خطفهم وإيداعهم سجن خاص في مكتب أشغال إب، كما فرضت خطباء وأئمة مساجد في مناطق سيطرتها، واتخذت سلسلة من الإجراءات المذهبية بشأن صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت.

من جهة أخرى وصل المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفث إلى مطار صنعاء للقاء قادة ميليشيات الحوثي لبحث إمكانية تنفيذ اتفاقية السويد بشأن خطة إعادة الانتشار في الحديدة، ويرى مراقبون أن مارتن سيفشل كسابق لقاءاته غير المثمرة بالميليشيات الحوثية.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء وسط خروقات متكررة من ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة، وتصعيد عسكري على مناطق بمحافظة الضالع جنوبا. وذكر موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي عند جبل ناصة الاستراتيجي، وأن وحدات من قوات العمالقة قصفت بالصواريخ مواقع وتعزيزات للميليشيات عند سفح جبل ناصة إلى الشمال الغربي من مريس، مما أدى إلى حرق عربات عسكرية، ومقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات.

ودمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بغارات عدة، منصة وقاعدة متحركتين لإطلاق الصواريخ في منطقة الأعبوس جنوب تعز، واستهدفت الطائرات شبكة إطلاق صواريخ كاتيوشا في موقع «الأشاريف» بمنطقة الأعبوس التابعة لمديرية حيفان جنوب تعز، ومنصة صواريخ موجهة من نوع «كورنيت» في المنطقة نفسها، مما أسفر عن تدميرها ومقتل وجرح جميع عناصر الميليشيات الذين كانوا يعملون على المنصتين.

مشاهدات يمنية