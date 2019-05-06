شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة تدعو لهدنة في ليبيا مع بدء شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع في ليبيا، بالتزامن مع بدء شهر رمضان، حيث تحاول قوات الجيش الوطني معركة السيطرة على العاصمة طرابلس منذ 4 أسابيع.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا، في البيان، إنها تدعو كل الأطراف المتقاتلة لهدنة إنسانية لأسبوع وتكون قابلة للتمديد، تتعهد كل الأطراف خلالها بوقف العمليات العسكرية بمختلف أنواعها من استطلاع وقصف واستقدام تعزيزات جديدة لساحة القتال>

كما دعت، بحسب البيان، للسماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها، وبحرية الحركة للمدنيين خلال هذه الهدنة، كما تدعوها للبدء بتبادل الأسرى والجثامين.

ولم يرد تعليق من الجيش الوطني الليبي ولا من حكومة الوفاق على العرض الأممي.