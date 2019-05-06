41 قتيلاً حصيلة الهبوط الاضطراري للطائرة الروسية

اسماء السيد - موسكو: قُتل 41 شخصاً إثر الهبوط الاضطراري لطائرة تابعة لشركة "أيروفلوت" الروسيّة واندلاع حريق فيها الأحد في مطار قرب موسكو، وفق ما أعلن المحقّقون.

وقالت لجنة المحقّقين في بيان إنّه "كان هناك على متن الطائرة 78 شخصاً، بينهم أفراد الطاقم".

وأضافت اللجنة أنّه "وفقاً للمعلومات المحدّثة" التي في حوزة المحقّقين حتى الآن "فقد نجا 37 شخصاً".