أبرزها "المحمول المغلق".. 10 ضوابط في امتحانات جامعة الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، وسط إجراءات تأمينية والتأكيد على الضوابط الخاصة باللجان والملاحظين.

وأعلن الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة والمشرف على مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإسكندرية "مجمع الكليات النظرية" تتعلق بالغش في الامتحانات.

ووفقًا لعميد كلية التجارة تشمل الضوابط:

- على كل طالب حمل الرقم القومي الخاص به أو أي مستند يثبت شخصيته إلى جانب البطاقة الجامعية.

- يحظر دخول التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية لقاعة الامتحان.

- يعتبر وجود الجهاز مع الطالب داخل قاعة الامتحان محاولة للغش ما يعرض الطالب إلى المسائلة القانونية.

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- طلب الطالب المساعدة من الآخرين أو تقديمها لهم أثناء انعقاد لجنة الامتحان يعد إخلالا بنظام الامتحان وممارسة للغش.

- حيازة الطالب لمذكرات أو أدوات أو غير ذلك داخل اللجنة يعرضه للحرمان من أداء الامتحان بالمادة ويحال إلى المسائلة القانونية.

- كل طالب يرتكب وسيلة من وسائل الغش أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس سوف يتم إخراجه من لجنة الامتحان ويحرم من استكمال امتحان المادة ويحال إلى مجلس تأديب.

- من حق الطالب استدعاء رئيس اللجنة في حال وجود ضوضاء أو إزعاج من الملاحظين أو الطلاب ما يحول دون تركيزه أثناء الاختبار.

- يتم إحالة الطالب للتحقيق إذا قام بتمزيق رقم جلوسه الملصق أو جلس في غير المكان المخصص له.

- وجود موبايل بحوزة الطالب سواء كان مغلقا أو في وضع التشغيل يعتبر شروع في الغش ويحال للتحقيق.

- يجب على الملاحظين عدم استخدام التليفون المحمول وعدم التحدث بصوت مرتفع والتزام الهدوء.