تحويل 5 مصابين ودخول 2 العمليات في تصادم أتوبيس الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت إدارة مستشفى "بلبيس" المركزي، بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، تحويل 5 مصابين إلى مستشفى "الأحرار" التعليمي، فيما تقرر دخول اثنين منهم عمليات "عظام؛ بعد دقائق من إصابتهم في الحادث الذي راح ضحيته 4 أشخاص، وأصيب 20 إثر تصادم بين أتوبيس رُكاب وسيارة نقل على طريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوقوع تصادم بين أتوبيس رُكاب وسيارة نقل على طريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد.

ونقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تبين حاجة 5 حالات للتحويل إلى مستشفى "الأحرار" التعليمي، ودخول اثنين منهم عمليات "عظام، وجرى التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.​