مصرع 4 وإصابة 20 في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

لقي 4 أشخاص، مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين؛ في تصادم بين أتوبيس رُكاب وسيارة نقل على طريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رُكاب وسيارة نقل على طريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

ونقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى لتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.​