السيطرة على حريق داخل فندق مدرسة المتفوقين في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، أمس الأحد، على حريق محدود داخل إحدى غرف فندق مدرسة المتوفقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طنطا.
وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا بالواقعة، وكشف مصدر أمني مسؤول، عن أن قوات الحماية المدنية سيطرت على النيران، وتبين أن الحريق اندلع في سرير، ولم تحدث أي إصابات أو اختناقات بين الطلبة، وأن السبب كان ماس كهربائي.
وأخطرت النيابة بالواقعة.
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