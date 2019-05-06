عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانته الشديدة لأحداث العنف في غزّة، مشدداً على ضرورة توقّف العنف الذي أدّى منذ السبت إلى مقتل أربعة أشخاص من الجانب الإسرائيلي و23 من الجانب الفلسطيني. وكتب ماكرون على تويتر أنّ "فرنسا تدعم وساطة الأمم المتحدة ومصر".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يدين العنف في غزة ويدعم وساطة الأمم المتحدة ومصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.