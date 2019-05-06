2700 سلة رمضانية لطاجيكستان وإيواء وإغاثة في بوروندي واليمن ولبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2700 سلة غذائية رمضانية، تزن 199 طنا و800 كجم على المحتاجين في الجمهورية الطاجيكية.

ووزع المركز 900 سلة غذائية رمضانية على محافظة «فوس» يستفيد منها 900 فرد، و900 سلة غذائية على محافظة «دنجرا» يستفيد منها 900 فرد، بالإضافة إلى 900 سلة غذائية على محافظة «تيمور مالك» يستفيد منها 900 فرد.

ويأتي ما يقدمه المركز تنفيذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، للوقوف مع المنكوبين والمتضررين في العديد من الدول.

مساعدات متنوعة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة المرحلة الأولى من المساعدات الغذائية والإيوائية لجمهورية بوروندي. وقام فريق مختص من المركز بتسليم وزارة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية البوروندية مساعدات غذائية وهي عبارة عن 80 طنا من الأرز، و40 طنا من الفاصوليا الحمراء، ومساعدات إيوائية مكونة من 4400 عربة يدوية، و4400 جرافة، و4400 معول.

وأعرب المفتش العام في وزارة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية اسيليستين سينديبوتيم، ومفتي جمهورية بوروندي الشيخ عبدالله كجاندي عن شكرهما الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على تسليم هذه المساعدات الإنسانية المتنوعة التي سوف تساعد في سد حاجات المعوزين في بوروندي.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين، وولي عهده الأمين، لتقديم مساعدات إغاثية لجمهورية بوروندي.

لست وحدك

وزع مركز الملك سلمان 1300 كرتون تمر في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 7800 فرد.

كما قام فريق من المركز بزيارة تفقدية في محافظة مأرب لأسر الأيتام للاطلاع على وضعهم المعيشي والإيوائي والصحي والتعليمي.

وقدمت الأسر الشكر للفريق على هذا الدعم عبر برنامج «لست وحدك» المخصص لأسر الأيتام المتضررة في اليمن، مقدمين بعض المقترحات لتحسين أحوالهم العامة.

تكريم 27 طفلا

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة، بمدينة مأرب الدورة الثانية من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم دروعا بشرية في الصراع المسلح، حيث جرى تكريم 27 طفلا مجندا ومتأثرا خضعوا لإعادة تأهيل نفسي واجتماعي لـ45 يوما.

واستعرض الأطفال المحتفى بهم عملية تأهيلهم النفسي والاجتماعي ومدى استفادتهم منها والرعاية والاهتمام الذي يجدونه من أجل عودتهم إلى حياتهم الطفولية.

وأكد الأطفال أن المدرسة مكانهم الطبيعي لا جبهات القتال، وهي ما عكسته فقرات الحفل التي تنوعت ما بين الغنائية والمسرحية، إضافة إلى عرض لأنشطة الدورة التأهيلية التي شملت التأهيل الاجتماعي والنفسي والتعليم، إضافة إلى الرحلات الترويحية وزيارة المعالم الأثرية.

سلال لبعلبك

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 649 سلة رمضانية، تزن 48 طنا و26 كجم، على العائلات اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين في مدينة بعلبك اللبنانية.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الغذائية التي ينفذها المركز خلال شهر رمضان المبارك في مختلف المدن اللبنانية.

طاجيكستان

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2700 سلة رمضانية

199 طنا و800 كجم

900 سلة لمحافظة فوس

900 سلة لمحافظة دنجرا

900 سلة لمحافظة تيمور مالك

بوروندي

80 طنا من الأرز

40 طنا من الفاصوليا الحمراء

اليمن

1300 كرتون تمر بمحافظة حضرموت

7800 مستفيد

تأهيل 27 طفلا جندهم الحوثي

لبنان

649 سلة رمضانية

48 طنا و26 كجم

4400 عربة يدوية

4400 جرافة

4400 معول