جريفث يصل صنعاء لبحث تنفيذ اتفاق السويد

وحسب المصادر ترافق وصول المبعوث الأممي مع وصول دفعة أولى من فريق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وصلت إلى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غرب اليمن، بعد أشهر من منع ميليشيات الحوثي دخولهم إليها.
فريق تقني
أوضحت المصادر أن فريقا تقنيا من الأمم المتحدة و23 عاملا وصلوا إلى مطاحن البحر الأحمر والتي تحوي مخازنها 51 ألف طن متري من القمح، تكفي لإطعام 3.7 ملايين يمني لمدة شهر واحد، وذلك بهدف إعادة تشغيلها، ومحاولة إنقاذ الحبوب المخزنة فيها من التلف. وحذر مصدر من الحكومة الشرعية، ميليشيات الحوثي من أي استهداف للمطاحن، محملاً إياها مسؤولية تداعيات أي محاولة من هذا النوع.
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