مسؤول قطري للمصريين: لن نمنح التأشيرات للأعداء

وحول ما إذا كانت الدوحة ستمنح المصريين تأشيرات للسياحة، فرد عليه الباكر قائلا: «التأشيرات لن تمنح لأعدائنا، وإنما فقط لأصدقائنا». وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر عام 2017، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة واستضافتها متشددين. وتعتبر تصريحات الباكر أول تصريحات من نوعها تصدر عن مسؤول قطري منذ المقاطعة، وتشير إلى أن قطر ستكف عن منح تأشيرات للقادمين من مصر.
وقال مصريون كثيرون: إن «إصدار التأشيرات توقف فعليا بالنسبة لهم منذ عام 2017، لكن هناك استثناءات طفيفة لأقارب الدرجة الأولى ولحضور مناسبات معينة».
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