الجامعة العربية تطالب بوقف العدوان على غزة

طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية، ولجان حقوق الإنسان في العالم بتحمل المسؤولية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة والتزاماتها المنصوص عليها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال. يأتي ذلك في وقت توعد، بنيامين نتانياهو، قطاع غزة بالمزيد من الغارات الجوية والقصف، ردا على إطلاق الصواريخ الفلسطينية من القطاع باتجاه إسرائيل.
ومن جانبها، أطلقت الفصائل الفلسطينية في غزة، أمس، عشرات الصواريخ، مستهدفة مناطق إسرائيلية، وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين.
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