كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اليمني يدعو الحوثيين إلى الإفراج فوراً عن الأسرى والمعتقلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأحد جماعة الحوثيين إلى إطلاق فوري وكامل للأسرى والمعتقلين ليقضوا شهر رمضان مع عائلاتهم ومراعاة الجوانب الإنسانية في هذا الشهر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأوضح هادي أنه ناشد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة خاصة الأسبوع الماضي ليدعو الحوثيين ويضغط عليهم للقبول بتبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً في معتقلات المليشيات الحوثية وفقاً "لمبدأ الكل مقابل الكل" واتفاق السويد.

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وأشار إلى أن حكومته حرصت اشد الحرص على تنفيذ اتفاق السويد تنفيذاً شاملاً.

وأضاف أن الحرب في الحديدة توقفت من أجل السعي إلى السلام "وليس من أجل أن تتفرغ الميليشيات المتمردة لتشعل حروباً أخرى مستغلة المأساة الإنسانية التي سببتها".

وطالب هادي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمواجهة "تملص المليشيات الانقلابية من أي استحقاق حقيقي بالسلام كما هو واضح في ممارساتها الملتوية للتملص من اتفاق السويد، خاصةً وقد تأكد لديهم تلاعب الانقلابيين وبتحريض ودعم إيراني بكل الاتفاقات والعهود".