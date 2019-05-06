مصر تنجح في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

وفي غضون ذلك، أكدت صحيفة "هآرتز"، استنادا إلى مصادر دبلوماسية، أن مصر وقطر والأمم المتحدة سلمت إسرائيل مقترحا حول تطبيق وقف إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الاتفاق ينص ببدء سريان نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف الليل.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر نجحت في جهودها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح أمس السبت تصعيدا عسكريا يعتبر الأحد منذ حرب 2014 بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات واسعة وعنيفة بقواتها الجوية وسلاح مدفعيها على أكثر من 100 هدف متفرق في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوب أراضي سيطرة إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة عن مقتل 25 فلسطينيا على الأقل، وإصابة أكثر من 150، فيما قتل 4 إسرائيليين وأصيب العشرات جراء الصواريخ الفلسطينية.