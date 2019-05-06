كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تنجح في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي غضون ذلك، أكدت صحيفة "هآرتز"، استنادا إلى مصادر دبلوماسية، أن مصر وقطر والأمم المتحدة سلمت إسرائيل مقترحا حول تطبيق وقف إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة.
ويشهد قطاع غزة منذ صباح أمس السبت تصعيدا عسكريا يعتبر الأحد منذ حرب 2014 بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وشن الجيش الإسرائيلي غارات واسعة وعنيفة بقواتها الجوية وسلاح مدفعيها على أكثر من 100 هدف متفرق في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوب أراضي سيطرة إسرائيل.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة عن مقتل 25 فلسطينيا على الأقل، وإصابة أكثر من 150، فيما قتل 4 إسرائيليين وأصيب العشرات جراء الصواريخ الفلسطينية.