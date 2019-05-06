كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الجيش اليمني، أمس الأحد، من تحرير مواقع جديدة في محافظة حجة، شمال غرب البلاد.

وحرر الجيش قرى صبيا، والعكاشية، ومحطة الظهر، وقرية القائم، في مديرية عبس غرب المحافظة، حسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات من ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وأسلحة عدة.

ويواصل الجيش اليمني التوغل في مديرية عبس، وسط انهيار كبير ومتسارع في صفوف ميلشيا الحوثي الانقلابية.