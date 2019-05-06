كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا الطائرة الروسية إلى 41 قتيلاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا الطائرة الروسية التي هبطت اضطراريا في موسكو إبى 41 شخصا، إثر حريق اندلع بالطائرة خلال تنفيذها هبوطا اضطراريا في مطار"شيريميتيفو" بالعاصمة الروسية موسكو.

أوضحت مصادر في مصلحة الطوارئ الروسية أن الطائرة من طراز "سوخوي سوبيرجيت-100"، وانطلقت مساء الأحد من مطار شيريميتيفو متجهة إلى مدينة مورمانسك، لكن طاقمها اضطر إلى العودة سريعا بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وتمكنت الطائرة من الهبوط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها.