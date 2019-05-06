طقس أول أسبوع من شهر رمضان.. سحب رعدية مع قطرات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الإثنين، أن تتشكل كتل ضبابية، خلال الليل والصباح، فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

وسيلاحظ خلال الظهيرة، تمركز سحب رعدية فوق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية-الشرقية، مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية أو الزخات المتفرقة.

وكالعادة، ستظهر سحب أخرى منخفضة وكثيفة نوعا ما فوق السواحل الممتدة ما بين أكادير وطانطان، حيث يحتمل نزول بعض الأمطار الخفيفة والمحلية، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب ضعيفة إلى معتدلة القوة بالجنوب الشرقي، بينما ستهب من القطاع الشمالي إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والواجهة المتوسطية، وما بين 13 و17 درجة بالمناطق الشمالية والوسطى، والسهول الداخلية، وسوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و21 درجة بأقصى جنوب المملكة وبالجنوب الشرقي.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع، وستتأرجح ما بين 20 و26 درجة بمرتفعات الأطلس وبسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 26 و32 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والغرب، والشاوية، ودكالة، وعبدة، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 32 و36 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي، وداخل منطقة سوس، وجنوب الأقاليم الصحرواية، وسهول تادلة، والرحامنة وتانسيفت.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين رأس سبارتيل والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.