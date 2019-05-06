شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستعيد 3 مناطق جديدة في حجة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:22 صباحًا, 6 مايو 2019 م المناطق - وكالات فرضت وحدات من الجيش اليمني سيطرتها على مواقع جديدة في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني وفقًا لموقع (سبتمبر نت) التابع للقوات المسلحة اليمنية “إن قوات من الجيش استعادت قرى صبيا والعكاشية ومحطة الظهر وقرية القائم في مديرية عبس غربي محافظة حجة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران”، مضيفًا أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، التابعة لإيران وتدمير عربات عسكرية.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش اليمنية تواصل التوغل في مديرية عبس، وسط انهيار كبير ومتسارع في صفوف الانقلابيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يستعيد 3 مناطق جديدة في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.