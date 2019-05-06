في نيجيريا... القبض على المجاهرين بالإفطار في رمضان !

اسماء السيد - أصدرت شرطة الشريعة الإسلامية في ولاية كانو النيجيرية بياناً رسمياً نشرته الصحافة في نيجيريا ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية تفاصيله، وجاء في البيان إنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي شخص يتناول الطعام أو الشراب علناً في نهار رمضان، حيث سيتم إلقاء القبض عليه واحتجازه في السجن.

دليل طبي للإفطار

في بقية التفاصيل، فقد قررت شرطة الشريعة الإسلامية في كانو النيجيرية، و التي تسمى "الحسبة" أي الجهة التي تقوم على مراقبة التجاوزات التي تخالف الشريعة الإسلامية أن تلقي بالقبض على أي شخص يجهر بتناول الطعام في نهار رمضان، سواء كان هذا الشخص مسلماً أم لا، بل إن الشخص الذي يملك وصفة طبية تبيح له الإفطار في رمضان لأسباب صحية يتوجب عليه أن يبرز هذا الدليل، ولن يكون ذلك كافياً أو سبباً في عدم القبض عليه، فالأصل في الأمر هو منع أي شخص من تناول الطعام علناً في نهار رمضان احتراماً للشريعة الإسلامية، ومن يؤدون فريضة الصوم بشكل عام.

شريعة منذ عام 2000

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عناصر من الشرطة النيجيرية

يذكر أن ولاية كانو التي تقع شمال نيجيريا تطبق الشريعة الإسلامية منذ عام 2000، في الوقت الذي لا تقوم ولايات أخرى بتطبيق جزء من الشريعة يتعلق بالمحاكم، ويسكن في ولاية كانو ما يقرب من 10 ملايين نسمة وفقاً لإحصاء سابق يعود لعام 2006، وتتحكم الشرطة الدينية في البلاد والتي يبلغ عدد أفرادها مات يقرب من 10 آلاف شخص في سلوكيات وتصرفات سكان الولاية، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى الدخول في مناوشات مع قوات الشرطة المدنية التابعة للدولة و وزارة الداخلية، حيث تظهر تفاصيل الصراع بينهما في بعض الأمور نظراً لتضارب مهام واختصاصات كل منهما.

100 مليون مسلم

ومن المعروف أن نيجيريا تعد واحدة من أكبر دول العالم سكاناً، حيث يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 200 مليون نسمة، من بينهم 51 % يعتنقون الدين الإسلامي، و 47 % للديانة المسيحية، وأقليات من أتباع الديانات الأفريقية التقليدية، كما تحتل نيجيريا المركز 23 عالمياً في الناتج المحلي الإجمالي والذي يبلغ 1.22 تريليون دولار، فهي دولة بترولية تصدر للعالم 2.5 مليون برميل يومياً، كما أنها من الدول التي تصدر الغاز الطبيعي.

