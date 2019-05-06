ارتفاع ضحايا احتراق طائرة روسية خلال هبوطها فى موسكو إلى 41 قتيلًا

موسكو (رويترز)

قالت السلطات الروسية، فى وقت متأخر اليوم الأحد، إن 41 شخصا لاقوا حتفهم عندما هبطت طائرة سوخوى سوبر جيت-100 اضطراريا فى مطار شيريميتيفو بموسكو، بعد اشتعال النيران بها.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، فى بيان على موقعها الإلكترونى "كان هناك 78 شخصا على متنها بينهم أفراد الطاقم"، وأضافت "طبقا لأحدث المعلومات فإن منهم 37 ناجيا"، كان المحققون قالوا فى وقت سابق اليوم إن 13 شخصا لاقوا حتفهم فى تحطم الطائرة.