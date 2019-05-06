موسكو (رويترز)
قالت السلطات الروسية، فى وقت متأخر اليوم الأحد، إن 41 شخصا لاقوا حتفهم عندما هبطت طائرة سوخوى سوبر جيت-100 اضطراريا فى مطار شيريميتيفو بموسكو، بعد اشتعال النيران بها.
وقالت لجنة التحقيق الروسية، فى بيان على موقعها الإلكترونى "كان هناك 78 شخصا على متنها بينهم أفراد الطاقم"، وأضافت "طبقا لأحدث المعلومات فإن منهم 37 ناجيا"، كان المحققون قالوا فى وقت سابق اليوم إن 13 شخصا لاقوا حتفهم فى تحطم الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا احتراق طائرة روسية خلال هبوطها فى موسكو إلى 41 قتيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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