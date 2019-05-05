ترامب يهنئ المسلمين بشهر رمضان.. ويدعو إلى التفكير في النعم

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسلمي العالم بحلول شهر رمضان.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الأحد: “أوجه أطيب تحياتي لجميع المسلمين الذين يستقبلون شهر رمضان المبارك”.

وأضاف: “تشاركني ميلانيا في توجيه أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بالاحتفال بشهر رمضان المبارك”.

وقال: “طوال هذا الشهر، لدينا جميعا فرصة للتفكير في النعم التي منحت إلينا وأن نعمل من أجل فيض أكبر من الود تجاه بعضنا البعض. والعمل من أجل مزيد من المودة مع بعضنا البعض”

وتابع: “معا، بروح رمضان، يمكننا تحقيق مجتمع أكثر تآلفا واحتراما”.