تحت القصف لليوم الثالث على التوالي .. فلسطين تطلع المغرب على آخر التطورات

وسط استمرار القصف الإسرائيلي لفلسطين، أطلعت السلطات الفلسطينية المغرب على آخر تطورات الوضع في المنطقة.

والتقى نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، سفير المغرب لدى فلسطين محمد الحمزاوي، مطلعا إياه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وفي ذات السياق، نقل أبو ردينة تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته، للدور الهام الذي يقوم به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم فلسطين والمدينة المقدسة، مؤكدا على دور المغرب الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على كافة الأصعدة.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن السفير المغربي عبر عن حرص المغرب ملكا وحكومة وشعبا على الاستمرار في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية، وتعزيز علاقات الأخوة وتطويرها بما يخدم المصالح العليا للشعبين المغربي والفلسطيني.

كما شدد السفير المغربي على حرص لملك محمد السادس على توفير كل أشكال الدعم لفلسطين وشعبها الشقيق، خاصة لمدينة القدس المحتلة باعتباره رئيسا للجنة القدس.

يشار إلى أن سبعة فلسطينيين، بينهم رضيعة ووالدتها الحامل، استشهدوا جراء غارات وقصف اسرائيلي على قطاع غزة مع دخول القصف لومه الثالث.