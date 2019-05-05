رسمياً..الزمالك يواجه نهضة بركان في نهائي كأس “الكاف”

عبر فريق الزمالك المصري، مساء اليوم الأحد، رسمياً إلى نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد تعادله سلباً أمام الساحلي التونسي في مباراة أقيمت بالملعب الأولمبي بسوسة، في إطار مرحلة إياب النصف.
وبهذه النتيجة تأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية ليواجه فريق نهضة بركان في النهائي، الذي وصل إليه الطرفين لأول مرة في تاريخهما.
وكان نهضة بركان قد عبر إلى مرحلة نهائي البطولة القارية، على حساب الصفاقسي التونسي، بعد أن انهزم ذهاباً في الطيب المهيري بثنائية، في حين تجاوز رجال الجعواني الفريق ذاته إياباً بثلاثية.
هذا سيكون لقاء الذهاب بالمغرب في الملعب البلدي ببركان، في حين أن العودة ستكون في القاهرة.
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