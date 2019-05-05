قبل رمضان.. ارتفاع سعر القمرون إلى 130 درهما!

عرفت أسعار القمرون ارتفاعا صاروخيا في مختلف الأسواق الوطنية، إذ بلغ القمرون في أسواق الدارالبيضاء، صباح اليوم الأحد، 130 درهما للكيلوغرام.

وقال أحد بائعي السمك، في حديثه مع “اليوم 24″، إن أسباب ارتفاع أسعار بعض أصناف السمك، راجع إلى كثرة استهلاكه، والإقبال المتزايد عليه من طرف المواطنين، خصوصا مع حلول شهر رمضان.

وأضاف المتحدث ذاته أن المواطن هو نفسه المسؤول عن ارتفاع الأسعار، خلال رمضان، بسبب إقباله المتزايد على المنتوجات.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه مع “اليوم 24″، إنه من المعروف أن ترتفع أسعار السمك، قبل أيام قليلة من شهر رمضان؛ لأن الباعة يستغلون طلب المغاربة المتزايد عليه، خلال رمضان، لهذا نجد أسعاره ترتفع نسبيا، قبل أو خلال رمضان.

يذكر أنه بتعليمات ملكية عقدت وزارة الداخلية اجتماعا، قبل أيام، للاطلاع على التدابير، والإجراءات الضرورية، الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا تعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة، وبحماية المستهلك، وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات، والهيآت المعنية على المستويين المركزي، والمحلي.