رسميا وزارة الأوقاف تعلن عن أول أيام رمضان الكريم بالمغرب..”اليوم24″ يتمنى لكم “رمضان مبارك سعيد”

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل لحظات، بعد غد الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان في المغرب.

وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنها راقبت هلال شهر رمضان 1440هـ، بعد مغرب يوم الأحد 29 شعبان 1440هـ موافق 05 ماي 2019م، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤية الهلال.

وبهذه المناسبة، تتقدم أسرة “اليوم 24” بمتمنياتها للجميع بالمغفرة والثواب في هذا الشهر الفضيل، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والسلم واليمن والبركات.

وأعلن عدد من الدول الإسلامية أمس السبت، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان عقب مغيب شمس، ليكون غدا الاثنين أول أيام الشهر الفضيل، في حين يتحرى عدد من الدول الإسلامية رؤية الهلال اليوم الأحد.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن الاثنين هو أول أيام رمضان في تركيا وفق الحسابات الفلكية، وأضافت الوكالة نفسها -نقلا عن مجلس الأئمة الفدرالي في أستراليا- أن الاثنين هو أول أيام الشهر الكريم وفق الحسابات الفلكية.