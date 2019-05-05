الرجاء يخطف بطاقة المشاركة بـ “تشامبيونز ليغ” الإفريقية

خطف فريق الرجاء الرياضي رسمياً بطاقة المشاركة بدوري أبطال إفريقيا في نسخته المقبلة، مستفيداً من سقوط إتحاد طنجة أمام الكوكب المراكشي، في إطار الجولة 27 من منافسات البطولة الاحترافية “اتصالات المغرب”.

الرجاء الذي يتمركز ثانياً في سبورة ترتيب الدوري المحلي الممتاز، وفي رصيده 49 نقطة، سيعود الموسم المقبل للمنافسة بـ “تشامبيونز ليغ”، بعد أن أنهى طنجة أماله في العبور بسقوط مدوي أمام فارس النخيل، ليتجمد رصيده في 39 نقطة، وحتى إن فاز في اخر ثلاث مواجهات، فسيبقى النسور الخضر متقدمين دائماً بنقطة فارق.

وكان فريق الرجاء الرياضي قد توج نهاية 2018 بلقب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وهو اللقب الذي مكنه من خوض السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي والتتويج به قبل شهر تقريباً، من الدوحة القطرية.