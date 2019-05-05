أنباء عن تقدم في مساعي وقف إطلاق النار في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشارت تقارير صحافية إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة، بعد منتصف ليل الأحد الإثنين، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجانب القطري والمصري اللذان يقومان بالتوسط، قدما عبر الأمم المتحدة، عرضًا للجانب الإسرائيلي يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر دبلوماسية (لم تحددها) أن الأمم المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر، قدمت عرضًا للحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما نقل التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان) عن مسؤول إسرائيلي مطلع على جهود الوساطة، تأكيده الأنباء حول إحراز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه، أنّ وقف إطلاق النار من الممكن أن يتم ويدخل حيز التنفيذ في الوقت القريب المقبل.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن وزراء إسرائيليون في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الأحد، إنّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة "مرهون بسلوك حركة حماس".

ونقلت "كان" عن وزراء لم تسمهم أنّ "حماس معنية بوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، بعد أن قتل الجيش أكثر من 20 عنصرا منها، وهدم مبانٍ تابعة لها".

في حين نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر دبلوماسي غربي قوله إن "محادثات مكثفة تجرى بين الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

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وأضاف المصدر الدبلوماسي: "هناك شيء إيجابي يتبلور خلال الساعات القادمة، وقد نرى نتائجه خلال ساعة أو ساعتين من الآن. نحن متفائلون".

هذا وأشارت مصادر في قطاع غزة إلى أن المفاوضات غير المباشرة الهادفة إلى التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار، جدية، وأن هناك تقدمًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية، مرجحة الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل منتصف فجر الإثنين.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق مدعوم بجهود مصرية وقطرية امتدت على طول اليومين الماضيين. وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار مرتبط بوقف العدوان الإسرائيلي وبالتطورات على الأرض. وقالت إن جميع الأطراف وافقت على وقف إطلاق النار على أن يعتمد ذلك على تطورات الساعتين القادمتين.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يماطل في موافقته على وقف إطلاق النار حتى يحتفظ بـ"الكلمة الأخيرة في جولة التصعيد الحالية"، مشددة على أن فصائل المقاومة لن تسمح للاحتلال بذلك.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قد أعلن في بيان صدر عنه أن "العودة إلى حالة الهدوء أمر ممكن والمحافظة عليه مرهونة بالتزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار بشكل كامل وخاصة ضد المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية، مع البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات التي تتعلق بالحياة الكريمة لأهلنا في غزة على طريق إنهاء الحصار والاحتلال عن أرضنا الفلسطينية وفي القلب منها القدس، ودون ذلك سوف تكون الساحة مرشحة للعديد من جولات المواجهة".