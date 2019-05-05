- 1/3
- 2/3
- 3/3
القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 41 شخصا مصارعهم، يوم الأحد، عقِب اشتعال النيران في طائرة روسية بعد هبوطها اضطراريا بموسكو، وفق ما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية.
وارتفعت حصيلة الهبوط الاضطراري للطائرة التابعة لشركة "أيروفلوت" الروسية، والتي هبطت في مطار قرب موسكو، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بترينكو، للوكالة: "حتى الآن، نؤكد مقتل 13 شخصا بينهم طفلان".
يُذكر أن عدد ركاب الطائرة يبلغ 73، بالإضافة إلى أفراد طاقمها الخمسة.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: مصرع 41 شخصا باشتعال طائرة عقِب هبوط اضطراريّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.