روسيا: مصرع 41 شخصا باشتعال طائرة عقِب هبوط اضطراريّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 41 شخصا مصارعهم، يوم الأحد، عقِب اشتعال النيران في طائرة روسية بعد هبوطها اضطراريا بموسكو، وفق ما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية.

قوات أمن وسيارات إسعاف قرب موقع اشتعال الطائرة (أ ب)

وارتفعت حصيلة الهبوط الاضطراري للطائرة التابعة لشركة "أيروفلوت" الروسية، والتي هبطت في مطار قرب موسكو، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية.

قوات أمن وسيارات إسعاف قرب موقع اشتعال الطائرة (أ ب)

وقالت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بترينكو، للوكالة: "حتى الآن، نؤكد مقتل 13 شخصا بينهم طفلان".

يُذكر أن عدد ركاب الطائرة يبلغ 73، بالإضافة إلى أفراد طاقمها الخمسة.