عرّابة: 3 إصابات إحداها خطيرة بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 3 أشخاص بجراح، إثر حادث طرق وقع في عرابة، بين مركبة خصوصية، ودراجة ناريّة، مساء يوم الأحد.

وجاء في التفاصيل، أن أحد المُصابين تعرّض لإصابة خطيرة، وهو من بلدة ديرحنا، فيما وُصِفت جراح الإصابتين الأخريين بالطفيفة، علما أن أحد المُصابين كان أحد المُشاة.

من موقع الحادث

وقدّمت الطواقم الطبيّة الإسعافات الأولية للمُصابين، وتمّ نقلهم إلى مستشفى "بوريا"، في طبرية، لاستكمال تلقّي العلاج.

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ووصلت الشرطةُ إلى مكان الحادث، حيث عملت على تنظيم السير وحركة المرور، وباشرت التّحقيق في ظروف وأسباب وقوع الحادث.

يُذكر أن 4 أشخاص قد أُصيبوا بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة؛ إثر تعرضهم لحادث طرق على شارع رقم 805 بالقرب من دير حنا، الليلة الماضية، في حادث نجم عن تصادم سيارتين.

من مكان الحادث بدير حنا، الليلة الماضية

واستدعيت طواقم طبية إلى مكان الحادث، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم جرى نقلهم، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات الحادث.