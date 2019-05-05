السيسي: تكلفة المشروعات في إقليم القناة تبلغ 800 مليار جنيه

القاهرة ـ (د ب أ): كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس عن أن تكلفة المشروعات في إقليم القناة (الذي يضم خمس محافظات) حتى 30 يونيو 2020 يبلغ 800 مليار جنيه (الدولار يساوي 15ر17 جنيه). ونقل موقع التلفزيون المصري عن السيسي قوله، خلال افتتاح عدد من المشروعات الكبرى في سيناء والإسماعيلية أمس، إن كل المشروعات التي يجري تنفيذها في مصر تتم بشركات مدنية مصرية 100 بالمئة، وإن دور الجيش إشرافي وإداري فقط في بعض تلك المشروعات لتحقيق الإنجاز في وقت محدد. وأضاف أن “الصورة التي يتم تصديرها خارجيا هي أن القوات المسلحة هي من تقوم بتلك المشروعات الكبرى”، مشددا على أهمية دور مؤسسات الدولة المختلفة ومنها الإعلام للرد على هذا وإبراز الصورة الحقيقية. وأضاف أن الدول تبنى بالجهد والعمل والصبر والالتزام والاستقرار والأمن، لافتا إلى أن مشروعات الأنفاق الأربعة (2 في الإسماعيلية، و2 في بورسعيد) نفذتها كل من شركات بتروجيت والمقاولين وأوراسكوم وكونكورد، ويقوم على العمل في كل المشروعات عمال ومهندسيون مصريون. وتابع السيسي “من المهم أن يعلم الشعب المصري أن دور الجيش في تنفيذ تلك المشروعات هو دور إشرافي فقط، فهو يدير المشروعات ويكون ملتزما بالانتهاء منها في الوقت المحدد”. وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن”المشروعات الجديدة تعد بمثابة تدشين عملية تنمية شبة جزيرة سيناء،” مؤكدا أن مشروعات الأنفاق التي تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر “المنظومة الأضخم من نوعها في تاريخ مصر بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التى تم تنفيذها خلالها”. وأضاف راضي أن الأنفاق الجديدة تختصر زمن العبور بين ضفتي قناة السويس إلى 10 دقائق بدلا من التكدس المروري والانتظار على المعديات لمدد طويلة ولأيام عديدة، حيث لم يكن هناك محاور للربط بين شرق سيناء وغربها إلا نفق الشهيد أحمد حمدي، إضافة إلى جسر السلام في مدينة الإسماعيلية والمعديات، وهي المحاور التي لم تعد تستوعب تطور حجم الحركة والنقل من وإلى سيناء. وأوضح راضي أن الأنفاق الجديدة ستفتح بكل تأكيد آفاقا جديدة للبناء والتعمير واستصلاح الأراضي في سيناء، فضلا عن تكاملها مع المشروع القومي لمحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية من جميع الجوانب التجارية واللوجستية والاستثمارية.