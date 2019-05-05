القذائف الكورية الشمالية تشمل أسلحة تكتيكية .. وكيم أشرف على التدريب

في السياسة 6 مايو,2019 نسخة للطباعة

سيئول ـ وكالات: قالت وزارة الدفاع الوطني بكوريا الجنوبية أمس أن القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية تشمل أسلحة تكتيكية موجهة جديدة بالإضافة إلى قاذفات صواريخ متعددة الفوهات من عيار ما بين 240 و330 ملليمترا، طبقا لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت الوزارة إن القاذفات قطعت مسافة من 70 إلى 240 كيلومترا، معدلة الرقم الذي تم تقديره سابقا والذي أشار إلى أن مدى القاذفات اقتصر على 200 كيلومتر. وأضافت أن الموقع الذي راقب من خلاله الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج ـ أون إطلاق القاذفات، يقع على مسافة من موقع الإطلاق. وقالت الوزارة أيضا إن كوريا الجنوبية وجهاز الاستخبارات الأميركي يتعاونان معا لتحليل خصائص وأنواع وقدرات الأسلحة. وذكرت الوزارة في بيان أن “الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على استعداداته العسكرية مع الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت يدعم الجهود الدبلوماسية بشكل تام.” وقالت السلطات العسكرية “من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الأسلحة التكتيكية هي صواريخ باليستية أم لا،” ولكن يرى الخبراء أن الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تشير إلى أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى من نوع أرض-أرض، معروفة بكونها النسخة الكورية الشمالية من “إسكندر الروسي.” وأشار الخبراء إلى أن الصواريخ التي تستخدم الوقود الصلب، يمكن لها أن تقطع مسافة تصل إلى 500 كيلومتر أي أن شبه الجزيرة الكورية بأكملها تدخل في نطاقها، كما أنها قادرة على إبطال عمل منظومة الدفاع الصاروخي الأميركي المتقدم (ثاد) ومن المستحيل تقريبا منع إطلاقها بسبب حركتها.

وكانت وسائل إعلام حكومية كورية شمالية ذكرت أن الزعيم كيم جونج أون أشرف بنفسه على إطلاق عدد من القذائف الصاروخية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان. وأشرف كيم على إطلاق القذائف، كما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت لاحق، وذلك “لتحفيز الجيش بأكمله بشكل أكثر قوة من أجل تعزيز الكفاءة القتالية، وبالتالي يكون في وضع الاستعداد القتالي طوال الوقت”.

سياسيا، قال البرلمان الكوري الجنوبي أن رئيسه مون هي ـ سانج سيزور الصين هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الزعماء السياسيين الصينيين في إطار الجهود المبذولة لبحث سبل التعاون الثنائي من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وسط جمود المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، طبقا لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أمس. وذكر البرلمان أن مون سيغادر بلاده اليوم الاثنين متوجها إلى الصين في زيارة تستغرق 3 أيام برفقة النواب البرلمانيين من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب “بارون.” وخلال الزيارة، سيلتقي مون مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الوطني الصيني، لي تشان شو ونائب الرئيس الصيني، وانج تشي شان وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي يانج جيتشي.

وقال البرلمان “سنركز الجهود الدبلوماسية على المستوى البرلماني لاستئناف المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، التي وصلت إلى طريق مسدود، ومن أجل تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية”