سوريا: الجيش يبدأ عملية عسكرية في حماة وإدلب

في السياسة 6 مايو,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

بدأت القوات الحكومية السورية عمليات عسكرية موسعة في محافظتي حماة وإدلب وسط سوريا ضد مسلحي المعارضة، وذلك بالتزامن مع بدء قيام الجيش التركي بإخلاء نقاط المراقبة التابعة له بريف حماة الشمالي الغربي. وقال مصدر عسكري سوري، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)نسخة منه، :”تسعى المجاميع الإرهابية المسلحة المنتشرة في محافظة إدلب وما حولها لنقل المزيد من الأسلحة والزج بأعداد كبيرة من المسلحين لبدء هجومها على اتجاهي حماة واللاذقية، وقد استقدمت تعزيزات كبيرة من المسلحين إلى منطقة مورك لاستهداف مواقع الجيش العربي السوري والسكان المدنيين في المناطق المجاورة تنفيذا لأجندات خارجية تستهدف أمن السوريين جميعا”.

وأكد المصدر أن “جميع تحركات المسلحين مرصودة، وتتم متابعتها لحظة بلحظة، وما يقومون به منذ أيام يؤكد أنهم بصدد تصعيد أعمالهم العدوانية التي ستكون بداية نهايتهم الحتمية والقريبة”. وكشف قائد ميداني، يقاتل مع القوات الحكومية في محافظة حماة، أن بداية العمليات العسكرية البرية ستكون على محور بلدات اللطامنة كفرزيتا مورك وكفرنبوده في ريف حماة الشمالي وستكون ضمن موجات محددة. وأضاف القائد العسكري، لـ (د.ب.أ)، أن “التعزيزات العسكرية التي أرسلتها القوات الحكومية إلى جبهات حماة وإدلب هي الأكبر، حيث تم نقل الآلاف من الجنود والآليات العسكرية من مناطق درعا وريف دمشق وحمص إلى خطوط الجبهات”. على صعيد اخر قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي أمس إن مسؤولين من تركيا وروسيا يراجعون انتشار قوات البلدين في منطقة تل رفعت الحدودية السورية وذلك بعد يوم من تبادل للنيران عبر الحدود من المنطقة أسفر عن مقتل جندي تركي. وقالت وزارة الدفاع التركية إن أربعة جنود أتراك قُتلوا وأصيب اثنان في هجومين منفصلين للمسلحين الأكراد أمس الأول من منطقة تل رفعت ومن شمال العراق، مضيفة أن الجيش رد على الهجومين وقتل 28 مسلحا. وقال أوقطاي في مقابلة مع قناة (كانال 7) التلفزيونية إن تركيا وروسيا تناقشان التطورات في المنطقة مضيفا أن العمليات العسكرية التركية على طول الحدود ستتواصل حتى يتم القضاء على كافة التهديدات. وقال “الاتفاق هو أن نتوقف هناك (في تل رفعت) لكن إذا استمرت هذه الهجمات فإن الأمر قد يأخذ شكلا مختلفا. ونناقش هذا مع روسيا”. وبشكل منفصل، قالت مصادر أمنية أمس إن غارات جوية تركية قتلت خمسة مسلحين أكرادا في شمال العراق في إطار عملية شُنت للرد على الهجومين عبر الحدود في اليوم السابق. وقالت المصادر إن الغارات الجوية استهدفت المنطقة عبر الحدود مع إقليم هكاري في جنوب شرق البلاد، مضيفة أن عملية الجيش في المنطقة مستمرة. ويشن الجيش التركي بانتظام غارات جوية على المسلحين الأكراد شمال العراق. وقصف المواقع التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة تل رفعت في وقت سابق هذا العام، قائلا إن هذا كان ردا على إطلاق النار من قبل وحدات حماية الشعب. وتخضع منطقة تل رفعت لسيطرة قوات يقودها الأكراد وتقع على بعد حوالي 20 كيلومترا شرقي عفرين التي تخضع لسيطرة تركيا وحلفائها من الجيش السوري الحر منذ عملية أُطلقت العام الماضي لطرد وحدات حماية الشعب.